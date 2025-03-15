وزير خارجية تركيا: نراقب عن كثب اتفاق الحكومة السورية مع قسد

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الجمعة، أن بلاده تتابع عن كثب الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، معبرًا عن قلق أنقرة من التهديدات الأمنية المستقبلية التي قد تنجم عن هذا التفاهم.

وفي مقابلة مع قناة "تي في 100" التركية، أوضح فيدان أن المسؤولين الأتراك ناقشوا هذه المخاوف مباشرة مع نظرائهم السوريين خلال زيارة أجروها إلى دمشق يوم الخميس. وأشار إلى أن أنقرة ليست ضد الاتفاقات التي تتم بنوايا حسنة، لكنها تبدي حذرها من أي تداعيات محتملة قد تؤثر على أمنها القومي.

وأضاف الوزير التركي: "إذا كان الاتفاق قد تم توقيعه بنوايا حسنة، فلا بأس، لكن قد تكون هناك مشكلات أو ألغام مزروعة في المستقبل... نحن كتركيا نراقب هذا الوضع عن كثب".

ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن السورية ومسلحين موالين للنظام السابق برئاسة بشار الأسد. وأسفر التصعيد عن تدخل عدة أطراف إقليمية ودولية، مما أدى إلى تفاهم جديد بين دمشق وقسد، يقضي بدمج القوات في المؤسسات الحكومية السورية.

وفي هذا السياق، شدد فيدان على أن تركيا لا ترى أن الاتفاق يمنح الحكم الذاتي لقوات سوريا الديمقراطية، لافتًا إلى أن بلاده ترفض أي مشروع يمكن أن يكرّس وضعًا خاصًا لأي طرف داخل سوريا. وقال: "لا ينبغي لأحد أن يشعر أنه أقلية، بل يجب أن يكون جزءًا من كيان أوسع يحقق الازدهار عبر الاستفادة من الفرص المتساوية".

يُذكر أن تركيا تصنف "قسد" كمنظمة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة تنظيمًا إرهابيًا، وتخشى أن يؤدي أي تفاهم بين دمشق وقسد إلى تعزيز وضعها في شمال سوريا، ما قد يشكل تهديدًا لأمنها القومي.