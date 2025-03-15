مسلسلات النصف الثاني من رمضان.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولى من حسبة عمري

كشفت قناة dmc الفضائية، مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري، لـ الفنانة روجينا، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل حسبة عمري، لـ روجينا، في تمام الساعة 9:45 مساءًا، ويعاد عرضه الساعة 8:00 صباحًا، والساعة 3:45 عصرًا، بداية من يوم السبت 15 رمضان كما يعرض المسلسل على Dmc Drama و Cbc و Cbc Drama ومنصة Watch it.

مسلسل حسبة عمري

وكانت طرحت منصة watch it، البوستر الرسمي لمسلسل حسبة عمري، للفنانة روجينا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وظهرت روجينا، تتوسط بوستر مسلسل حسبة عمري، بفستان أحمر، وبجوارها باقي أبطال المسلسل.

قصة مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة. يشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا

كان أحدث أعمال روجينا مسلسل “سر إلهي”، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي الماضي 2024 وحقق نجاحاً كبيراً.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.