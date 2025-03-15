قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان
براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
كأس مصر.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة
امنحوه الدوري أفضل.. عمرو أديب يرد على أنباء تخفيض عقوبة الأهلي
أبرز مباريات اليوم السبت 15-3-2025 والقنوات الناقلة
الأرصاد الجوية: استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع
رئيس الوزراء يستهل جولته بالعاشر من رمضان بتفقد مصنع للصلب
كيفية سجود التلاوة في المواصلات.. الإفتاء توضح
موعد مواجهتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026
أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية
النصف من رمضان .. مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان
اعتراف من نائب ترامب بأخطاء ماسك في فصل الموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات النصف الثاني من رمضان.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولى من حسبة عمري

حسبة عمري
حسبة عمري
أحمد إبراهيم

كشفت قناة dmc الفضائية، مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري، لـ الفنانة روجينا، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل حسبة عمري، لـ روجينا، في تمام الساعة 9:45 مساءًا، ويعاد عرضه الساعة 8:00 صباحًا، والساعة 3:45 عصرًا، بداية من يوم السبت 15 رمضان كما يعرض المسلسل على Dmc Drama و Cbc و Cbc Drama ومنصة Watch it.

مسلسل حسبة عمري 

وكانت طرحت منصة watch it، البوستر الرسمي لمسلسل حسبة عمري، للفنانة روجينا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وظهرت روجينا، تتوسط بوستر مسلسل حسبة عمري، بفستان أحمر، وبجوارها باقي أبطال المسلسل. 

قصة مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة. يشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا 

كان أحدث أعمال روجينا مسلسل “سر إلهي”، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي الماضي 2024 وحقق نجاحاً كبيراً. 

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

روجينا الفنانة روجينا أفلام روجينا مسلسل حسبة عمري أعمال روجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

وزير الرياضة ومرتضي منصور

اعتز بها كثيرا.. أول تعليق من وزير الرياضة على صورة مع مرتضى منصور

كيف أحصل على قرض حسن وما الشروط والأوراق المطلوبة

كيف تحصل على قرض حسن بدون فوائد .. الشروط والأوراق المطلوبة

صلاة التسابيح

4 ركعات في النصف من رمضان.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتفك الكرب وتمنحك 6 عطايا

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني

رئيس الوزراء البريطاني: المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يجب ألا تتوقف

الحرب الروسية الأوكرانية

إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة خلال مواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية

احتفالات بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية

سوريا تستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة| بالصور

بالصور

فستان لافت.. ريم سامي تستعرض حملها رفقة زوجها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

محمد فؤاد يشعل سهرة رمضانية على طريق السويس وسط زغاريد سيناوية.. شاهد

محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد