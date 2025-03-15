ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 32 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

تمكنت مديرية امن القليوبية من ضبط عنصرين اجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة ببنها بحوزتهما نحو 32 كيلو مخدرات متنوعة ما بين حشيش وشادو وهيروين وايس وسلاح نارى وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



وردت معلومات سرية لأجهزة البحث الجنائى بالقليوبية تفيد بأن عنصرين اجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها، يعتزمان جلب صفقة لترويجها.

التحفظ على المضبوطات

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما 17 كيلو جرام شادو و 15 كيلو جرام هيدرو اعترفا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 مليون جنيه.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمان وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت النيابة تحريات مباحث المديرية حول الواقعة.