مي عبدالحميد: مشروع سكن لكل المصريين لا مثيل له في أي بلد

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح مؤخرًا 79 ألف وحدة سكنية في آخر طرح له ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5.

وأشارت عبد الحميد إلى أن هذه الوحدات تتنوع في مساحاتها وتناسب احتياجات مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن هذا البرنامج يعتبر الأكبر من نوعه في مصر والعالم العربي.

تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة

وأوضحت عبد الحميد أن الوحدات السكنية التي تم طرحها ضمن آخر طرح لمشروع سكن لكل المصريين 5 تأتي بمساحة 90 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تتميز بتشطيب عالي الجودة، حيث أكدت أن مستوى التشطيب المستخدم في هذه الوحدات لا يوجد له مثيل في أي بلد آخر.

وأضافت أن وزارة الإسكان بذلت جهدًا كبيرًا لضمان تقديم تشطيب متميز يتناسب مع احتياجات المواطنين ويضمن لهم الراحة والاستقرار في حياتهم اليومية.

طرح وحدات بمساحة 120 مترًا في الإسكان المتوسط

بالإضافة إلى الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، أشارت عبد الحميد إلى أن الوزارة طرحت أيضًا وحدات سكنية بمساحات أكبر في إطار الإسكان المتوسط، حيث كانت المساحة 120 مترًا مربعًا.

طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة

كما كشفت عبد الحميد عن طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، وهو جزء من خطة الدولة لتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي في المناطق الحديثة.

أكبر برنامج إسكان في مصر

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعد أكبر برنامج إسكان في مصر ومن بين الأكبر في العالم، حيث يستهدف توفير ملايين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن.

وأوضحت أن الوحدات السكنية التي تم طرحها تتمتع بمواصفات عالية الجودة، وتتم إدارة المشروع بدقة لضمان تنفيذ هذه الوحدات في الوقت المحدد وبأفضل جودة.