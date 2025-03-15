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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بتلا

حملات تموينية في المنوفية
حملات تموينية في المنوفية
كتبت مروة فاضل

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ إجراءات رادعه للمخالفين.


وفي استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة بشأن سوء الحالة العامة لجودة رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية بمدينة تلا وقراها ، شنت الوحدة المحلية وبالتنسيق مع إدارة التموين حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية بنطاق زاوية بمم وقشطوخ وكفر شحاته والبندارية ، أسفرت عن تحرير 13 محضر جنح مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


واستمراراً لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للحالة التموينية بنطاق المحافظة ، أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 116 محضر تمويني بنطاق المحافظة خلال حملة مكبرة اليوم السبت ، تنوعت ما بين 65 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و51 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

المنوفية محافظة المنوفية الطب البيطري مباحث التموين حملات تموينية

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