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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رح اشتقلكن.. نجوى كرم تشوق جمهورها لأحدث أغانيها

نجوى كرم
نجوى كرم
قسم الفن

أطلّت شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها عبر منصة "X" بتغريدة غامضة أثارت فضول الملايين من محبيها.

وكتبت: "رح اشتقلكن .. إلى اللقاء في طبخة الأغاني الجاية"، حيث كانت هذه العبارة القصيرة كفيلة بإشعال شوق الجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر إصداراتها الجديدة، دون أن تكشف النجمة اللبنانية عن موعد محدد لهذه "الطبخة الفنية" التي وعدت بها.

وقد علّق العديد من المتابعين على التغريدة، معبرين عن حماسهم لسماع جديدها، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها السابقة.

وتُعدّ الفنانة نجوى كرم واحدة من أبرز الأصوات العربية التي تمتلك القدرة على تجديد نفسها مع كل عمل فني، مما يجعل كل إصدار لها حدثًا يستحق الانتظار.

نجوى كرم

نجوى كرم 

من جهة أخرى، شاركت نجوى كرم جمهورها العربي فرحة عيد المعلم الذي يصادف في لبنان يوم 9 مارس من كل عام، حيث وجّهت رسالة حبّ وتقدير لكل المعلمين في العالم العربي والعالم، قائلة في تغريدة أخرى: "كان المعلّم وسيظلّ Google الأجيال.. لأن له الفضل الكبير على ثقافة المجتمع والأوطان.. شكراً لكل أساتذتي الذين أعطَوني ولو حرفاً واحداً". هذه الكلمات التي جاءت في وقت يُحتفل فيه بالمعلمين، لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بموقفها الراقي وتقديرها لدور المعلمين في بناء الأجيال.

وبهذه المناسبة، عبّرت كرم عن امتنانها لكل من ساهم في تعليمها وتثقيفها، مؤكدة أن دور المعلم يظلّ محوريًا في تشكيل وعي الأفراد والمجتمعات. وتُعتبر هذه الرسالة تأكيدًا على قيم التقدير والاحترام التي تُعرف بها الفنانة اللبنانية، والتي تُظهر دائمًا التزامها بتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية.

بهذه الإطلالات المميزة، تثبت نجوى كرم مرة أخرى أنها ليست مجرد فنانة تحظى بشعبية واسعة، بل أيضًا شخصية مؤثرة تُعبر عن قضايا مهمة وتُحافظ على تواصلها الدافئ مع جمهورها. والجميع الآن يترقبون "طبخة الأغاني الجاية" التي وعدت بها، والتي ستكون بلا شك إضافة جديدة إلى مسيرتها الفنية المليئة بالإنجازات.

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