رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان| تفاصيل

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم وحدات سكنية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين المستفيدين من المشروع.

كما تم تسليم عدد من العقود للحاجزين في هذا الطرح الجديد.

مي عبد الحميد: طرح 79 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق قد طرح مؤخرًا 79 ألف وحدة سكنية في آخر طرح له ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5".

وأوضحت عبد الحميد، أن هذا الطرح جاء تلبية لاحتياجات الفئات المختلفة في المجتمع المصري، ويعد أكبر طرح من نوعه على مستوى مصر والعالم العربي.

تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة

أكدت مي عبد الحميد ، أن الوحدات السكنية التي تم طرحها في إطار "سكن لكل المصريين 5" تتميز بتنوع مساحاتها وجودة تشطيبها، حيث يتم تقديم وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا.

وأضافت أن مستوى التشطيب المستخدم في هذه الوحدات يعد من أعلى المستويات ولا يوجد له مثيل في أي بلد آخر، وهو ما يضمن راحة المواطنين واستقرارهم في حياتهم اليومية.

وحدات سكنية بمساحة 120 مترًا في الإسكان المتوسط

بالإضافة إلى الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، أكدت عبد الحميد أنه تم أيضًا طرح وحدات سكنية بمساحات أكبر في إطار الإسكان المتوسط، حيث كانت المساحة 120 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات الأسر التي تتطلب مساحة أكبر للعيش.

طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة

وفي إطار توسعة المشروع، أعلنت عبد الحميد عن طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، وهو جزء من خطة الدولة لتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي في المناطق الحديثة، بما يتناسب مع زيادة السكان وتلبية احتياجاتهم من السكن اللائق.

أكبر برنامج إسكان في مصر والعالم العربي

أشارت مي عبد الحميد ، إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعتبر أكبر برنامج إسكان في مصر ومن بين أكبر البرامج في العالم العربي، حيث يستهدف توفير ملايين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وأضافت أن المشروع يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن، مؤكدة أن الوحدات السكنية التي تم طرحها تتمتع بمواصفات عالية الجودة وأن المشروع يُنفذ بكفاءة عالية وبالتزام تام بالجداول الزمنية المحددة.