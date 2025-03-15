صغرت 20 سنة...أصالة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في رمضان.

إطلالة أصالة في أحدث ظهور



لفتت أصالة الأنظار في أحدث ظهور بإطلالتها التي جعلتها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي، ولكنها نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أطلت أصالة بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت باللون البينك الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه كاب طويل حمل بعض التطريزات الراقية.



انتعلت أصالة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البينك، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة كشفت عن ذوقها المميز.



ومن الناحية الجمالية، بدت أصالة بتسريحة الشعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



من جانب آخر تعتبر أصالة من أيقونات الموضة في الوطن العربي، حيث تحرص على أختيار الإطلالات الراقية التي تزيد من أناقتها والتي تكشف أيضا عن رشاقتها وشبابها التي لازالت تحافظ عليها.