بإطلالة رمضانية…بوسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

تألقت بوسي في أحدث ظهور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأسود ونسقت مع قفطان جمع بين اللون الأسود في فضي.

أنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، كما تزينت بوسي بمجوعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

حيث تتميز الفنانة بوسي بإختيار الإطلالات الراقية التي تكشف عن ذوقها المميز في عالم الموضة والأزياء، مما يجعلها دائما محط أنظار الجميع.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.