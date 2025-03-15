ضبط 443 قطعة ألعاب نارية في حملة تموينية بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ، من ضبط كمية من الألعاب النارية ومواد كيميائية مجهولة المصدر في قلين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تداول المواد الخطرة.

جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين.

ضبط ألعاب نارية

وأسفرت الحملة عن ضبط 244 «صاروخ» ألعاب نارية،داخل محل بقالة، وضبط 199 «صاروخ» ألعاب نارية داخل مكتبة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط 200 كيلو جرام من مادة تشبه الكلور دون أي بيانات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.