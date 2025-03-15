آخر تصريح له.. ماذا قال إحسان الترك قبل وفاته؟ خاص

رحل عن عالمنا اليوم، السبت 15 مارس، الفنان إحسان الترك، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقبل عدة أيام، في آخر تصريح له البلد قبل وفاته، قال الفنان: “كان نفسي أمثل مع النجم أحمد العوضي لأنه جميل و موهوب بس لم يحدث بسبب مرضي”.

وأضاف: “زوجتي اللي شيلاني في مرضي بحبها جدا ست الكل”.

وكتبت زوجته الفنان إحسان الترك على صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “زوجي في ذمة الله”.

وكانت قد كشفت عن تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته.

وقالت زوجة إحسان الترك، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن “حالته الصحية مستقرة حاليا، حيث يسير على نظام غذائي بجانب الأدوية التي تتم تحت إشراف الأطباء، وهو ما انعكست نتيجته على استقرار الحالة وبدأ يتحدث إلينا خلال وجوده”.

وأضافت أنه يعاني من مشكلات في القدم نتيجة نقص الصوديوم، وبسبب التدخين، مشيرة إلى أنه من المحتمل إجراء عملية جراحية له، ولكن في الوقت نفسه لا صحة لما تردد من أنباء حول تعرض قدمه للبتر.

يذكر أن آخر أعمال إحسان الترك الفنية كانت فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، وعرض عام 2023 وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، بجانب عدد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.