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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور الآلاف .. مستقبل وطن ينظم أكبر مائدة إفطار جماهيري بالدقهلية

افطار مستقبل وطن
افطار مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

شهدت محافظة الدقهلية، بالتحديد في مركز دكرنس، تنظيم أكبر مائدة إفطار جماهيري على مستوى المحافظة بمبادرة من حزب مستقبل وطن، في إطار جهوده لتعزيز التواصل مع المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أكبر مائدة إفطار جماهيري بالدقهلية بتنظيم حزب مستقبل وطن

الفاعلية تم تنظيمها تحت إشراف المهندس محمود طاهر، عضو أمانة التنظيم المركزي لحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية، حيث شارك فيها آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب حضور قيادات حزبية وشعبية.

الحضور الغفير بالفاعلية جعلها واحدة من أكبر موائد الإفطار الجماعي في الجمهورية.

احتفالية لمستقبل وطن 

وأحيا الاحتفالية المنشد علي أبو الدهب، الذي قدم مجموعة من الأناشيد الدينية المتميزة، حيث أضافت أجواء روحانية رائعة على الحضور، مما جعل المشاركون يتفاعلون مع فقراته.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية، والتي تميزت بالحيوية والبهجة مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تعزز روح المحبة بين أفراد المجتمع.

الشعب الجمهوري ينظم إفطارًا لذوي الهمم بالجيزة

نظمت لجنة ذوي الهمم بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة أمس حفل إفطار لذوي الهمم وذلك في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والاهتمام بذوي الهمم، وبرعاية رفعت عطا أمين الشعب الجمهوري بالجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين تنظيم الحزب بالجيزة و عمار شعبان عمار، رئيس لجنة ذوي الهمم بحزب الشعب الجمهوري لمحافظة الجيزة.

وشهد حفل الإفطار حضورًا واسعًا من قيادات وأعضاء الحزب حيث شارك المستشار وائل زيدان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الشعب الجمهوري، وميادة إمام، مترجمة لغة الإشارة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة مكتب لجنة ذوي الهمم، ومن بينهم: الدكتور عادل حسين، وكيل لجنة ذوي الهمم، ووليد فرج ، وكيل لجنة ذوي الهمم، ومصطفى فتحي، وكيل لجنة ذوي الهمم،  ومصطفى هارون عضو اللجنة، كما حضر حفل الإفطار 200 فرد من ذوي الهمم من مختلف الفئات، بما في ذلك الصم والبكم وذوو الإعاقات الحركية، حيث تم توفير كافة سبل الراحة لضمان مشاركتهم .

أقيم الإفطار الجماعي في نادي الجيزة، وسط أجواء من الود والفرحة، حيث حرصت لجنة ذوي الهمم بحزب الشعب الجمهوري على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهذه الفئة الكريمة والتأكيد على دورها الفاعل في المجتمع. وقد لاقت المبادرة استحسان الحضور، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود حزب الشعب الجمهوري في دعم ذوي الهمم.

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