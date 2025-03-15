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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات وسلاح.. حملات أمنية مكبرة بـ 3 محافظات

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (11) قضية جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخد الأفيون) بحوزة (15 متهم "لـ 12 منهم معلومات جنائية"). 

كما تم ضبط (55) قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن (15 بندقية آلية – 24 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). بحوزة (50 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (682) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و تنفيذ عدد (665) حكم قضائى متنوع. 

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسوان أقسام الأجهزة الأمنية الأمن العام

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