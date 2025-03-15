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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المداح الجزء الخامس الحلقة 16.. حمادة هلال يواجه غادة عادل

المداح الجزء الخامس
المداح الجزء الخامس
أحمد إبراهيم

تمكن مسلسل المداح في جزئه الخامس، الحلقة 16، من تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة.

 الحلقة جذبت انتباه الجمهور بشكل كبير، وتصدرت المحتوى الرائج عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حمادة هلال بين النيران 

وشهدت الحلقة اشتعال النيران حول صابر بعد مواجهته مع سعير، خادم فحيح بنت إبليس، الذي حاول إضعافه، لكن صابر تمكن من التغلب عليه وإحراقه، مما أثار غضب ست الحسن والملك الأحمر، وأدركا أن قوة صابر في تزايد مستمر، فقررا وضع خطة جديدة لاستهدافه هو وعائلته.

وبعد أن أجرى صابر فحصًا طبيًا، اكتشف إصابته بالوباء المنتشر في القرية، وفي هذا السياق أخبرته الدكتورة فاتن بضرورة تلقيه المصل العلاجي. لكن بعد أن تم حقنه، تعرض صابر لفقدان مؤقت للبصر. وعندما تحولت فاتن إلى ست الحسن أمامه، اكتشف أن الميدالية التي كان يحملها قد حمت جسده من تأثير السحر، مما حال دون تمكن ست الحسن من السيطرة عليه.

من جهة أخرى، أخبرت إيمان، زوجة هلال، أن زوجها تعرض للمس من الجن، مما أدى إلى انقلاب في حالته النفسية وعلاقته معها ومع ابنه، حتى أصبح يكرههم دون أي سبب واضح.

وفي تطور آخر، أخبر الملك الأحمر فحيح أن المصل الذي تلقاه صابر قد أضعف قوته. لكنه أمرها بالابتعاد عن عائلته والتركيز على السيطرة على أهل القرية بدلاً من ذلك.

وفي حدث آخر، بدأ حازم بمراقبة شقيقته ناصرة، التي تسيطر عليها قوى الجن، وهي تتجه في وقت متأخر من الليل نحو المقابر. وعندما سألها عن وجهتها، أخبرته بأنها ذاهبة إلى ضريح جدها. فقرر حازم مرافقتها لاكتشاف سر هذا التصرف الغريب.

اقناع حسن ومنال 

أخيرًا، وبعد محاولات إقناع من حسن ومنال، قررت رحاب العودة إلى صابر. وعندما رآته، شعرت براحة كبيرة وأخبرته عن الكوابيس والأحداث الغريبة التي تعرضت لها بسبب الجن. عندها، طلب منها صابر البقاء في المنزل لحمايتها من أي خطر قد يتهددها.

يذكر أن  مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

خالد الصاوي حمادة هلال غادة عادل هبة مجدي المداح الجزء الخامس

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