قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إفطار المطرية اليوم.. تفاصيل أكبر مائدة رمضانية بالوطن العربي بحضور 100 ألف صائم|فيديو وصور
اركب فيات تيبو كسر زيرو 2024 بهذا السعر
الشتاء أصبح أكثر دفئًا وأقصر مدة والصيف أطول| تفاصيل
جحيم لم يروا مثله.. ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثييـن
رد فعل صادم من اتحاد الكرة بعد شكوى الأهلي للجنة الأولمبية
ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن
تشكيل سيراميكا كليوباترا في مباراة الجونة بكأس مصر
16 قتيلا.. عواصف وأعاصير مدمرة تجتاح عدة ولايات أمريكية| صور
عمر مرموش رجل مباراة مان سيتي ضد برايتون
القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة .. آخر التطورات
باستقبال حافل .. وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية السنوي.. صور
3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة بعد شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

الاتحاد والاهلي
الاتحاد والاهلي
محمد بدران

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف اتحاد الكرة من الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضده ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه على منصة "إكس": "مصدر مسؤول في اتحاد الكرة قال لي إن الشكوى التي تقدم بها الأهلي للجنة الأوليمبية لا تضيف للقضية بعدًا جديدًا، لأن استقدام حكام أجانب من عدمه يخص الاتحاد في النهاية، رغم المحاولات التي قام بها رغم ضيق الوقت الذي تسببت به الرابطة".

وأضاف: "المصدر قال إنه بالأساس ليس من حق الرابطة المطالبة بحكام أجانب، وهو حق الأندية فقط".

وتابع: "المصدر استغرب اختتام الرابطة قرارها بالتزامها بقرارات اللجنة الأوليمبية (غير المختصة أساسا).

واختتم تصريحاته قائلا :"لن نصدر بيانًا لأن الأمر لا يستحق، لكننا نتابع المشهد".

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الاتحاد المصري ورابطة الأندية إلى اللجنة الأوليمبية بخصوص أزمة تعيين حكم غير أجنبي للقمة أمام الزمالك.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية على النحو التالي:-

مباراة الزمالك والأهلي :

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

مباراة حرس الحدود وبتروجيت :

إيقاف محمد سيد عبد الفتاح لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن رضا جودة لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة .

إيقاف توفيق محمد توفيق لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة والاتحاد :

إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو  والبنك الأهلي:

إيقاف عمرو ناصر فراج مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد صابر محمد سرحان لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أمير محمد عبدالعزيز لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك للطرد للأعتراض .

مباراة بيراميدز والمصري :

إيقاف علي جبر جبر مسعد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي :

إيقاف محمد فتح الله جمعة عبد القادر لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد نصر محمد السيد لاعب فريق الإسماعيلي ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

اتحاد الكرة رابطة الأندية حتحوت الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

الاهلي

في بيان رسمي.. رد فعل صادم من الأهلي على عقوبات رابطة الأندية

اللجنة الاولمبية

أول رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة والرابطة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رئيس جامعة القاهرة يشارك أعضاء هيئة التدريس مأدبة السحور بمقر نادى التجديف

وزيرة التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة "جدير" لدعم التميز والإبداع في الإدارة

البابا تواضروس

قداسة البابا يشهد احتفالية الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية بإطلاق النسخة العربية من كتاب "آجيا صوفيَّا"

بالصور

تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات.. طرق لتخزينها بأمان

علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها
علامات إذا ظهرت البطاطس تجنب طهيها أو شرائها

مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. مصطفى شعبان يفاجئ ولاد عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

من التنمر إلى التمكين..نحو مجتمع دامج للأشخاص ذوي الإعاقة.. ندوة بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

احترس من الطهي في الزيوت.. أستاذ أمراض قلب يكشف البدائل الآمنة

مخاطر القلي في الزيوت
مخاطر القلي في الزيوت
مخاطر القلي في الزيوت

فيديو

وفاة احسان الترك

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إحسان الترك

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد