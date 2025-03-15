رد فعل صادم من اتحاد الكرة بعد شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف اتحاد الكرة من الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضده ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه على منصة "إكس": "مصدر مسؤول في اتحاد الكرة قال لي إن الشكوى التي تقدم بها الأهلي للجنة الأوليمبية لا تضيف للقضية بعدًا جديدًا، لأن استقدام حكام أجانب من عدمه يخص الاتحاد في النهاية، رغم المحاولات التي قام بها رغم ضيق الوقت الذي تسببت به الرابطة".

وأضاف: "المصدر قال إنه بالأساس ليس من حق الرابطة المطالبة بحكام أجانب، وهو حق الأندية فقط".

وتابع: "المصدر استغرب اختتام الرابطة قرارها بالتزامها بقرارات اللجنة الأوليمبية (غير المختصة أساسا).

واختتم تصريحاته قائلا :"لن نصدر بيانًا لأن الأمر لا يستحق، لكننا نتابع المشهد".

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الاتحاد المصري ورابطة الأندية إلى اللجنة الأوليمبية بخصوص أزمة تعيين حكم غير أجنبي للقمة أمام الزمالك.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية على النحو التالي:-

مباراة الزمالك والأهلي :

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

مباراة حرس الحدود وبتروجيت :

إيقاف محمد سيد عبد الفتاح لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن رضا جودة لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة .

إيقاف توفيق محمد توفيق لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة والاتحاد :

إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو والبنك الأهلي:

إيقاف عمرو ناصر فراج مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد صابر محمد سرحان لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أمير محمد عبدالعزيز لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك للطرد للأعتراض .

مباراة بيراميدز والمصري :

إيقاف علي جبر جبر مسعد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي :

إيقاف محمد فتح الله جمعة عبد القادر لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد نصر محمد السيد لاعب فريق الإسماعيلي ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.