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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر

استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، استئناف عامل على حكم  بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له على شبكة الإنترنت.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

كشفت التحقيقات أن المجنى عليه تعرف على فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ودار بينهما أحاديث، حيث طلبت منه الفتاة تصوير نقسه فى أوضاع مخلة كنوع من المزاح، وإرسالها لها وقامت المتهمة باعطاء الفيديو والصور لأحد أقارب المجنى عليه توجد بينهما خلافات عائلية، حيث قام المتهم بابتزاز المجنى عليه بالصور وطلب منه الحصول على 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور الفاتحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التى تنظر القضية في موعدها المحدد الثلاثاء المقبل.

محكمة جنايات القاهرة تهديد ابتزاز مجمع محاكم العباسية ابتزاز تاجر

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