مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال والارتقاء لصدارة الليجا مؤقتا

فاز فريق ريال مدريد على نظيره فياريال، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإسباني.



وجاء هدف فياريال عن طريق خوان فويث في الدقيقة 17.



فيما سجل كيليان مبابي هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 17، 23.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، فاسكيز، جارسيا

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي، رودريجو.



وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق فياريال في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.