اشتغلت كومبارس .. محمد رجب: قابلت أشخاصا جرحوني قبل تحقيق شهرتي

أكد الفنان محمد رجب، أنه عمل كومبارس في بداية مشواره الفني، قائلا: "اشتغلت كومبارس بمعنى أنى حاجة زي عمود واقف وفي الوقت ده كنت مهندس ديكور ومكنش في وسيلة لاختراق عالم الفن وكنت بخلص شغلي اقعد في مكتبي وآلاقي مجاميع الفن جايين وكنت ادخل وسط المجاميع وألبس لبس تاريخي واتجرحت بكلام من ناس".

وأضاف محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه قابل أشخاص جرحوه قبل تحقيقه شهرته في بداية مشواره الفني، قائلا: "قابلت ناس معدومة الانسانية بتتعامل بدون أدب وانسانية".

وكشف محمد رجب، عن موقف تعرض له في اول عمل فني يشترك فيه، قائلا: "في مرة كانت واخد دور صغير في فيلم عمر 2000 وأنا كنت في الوقت ده مهندس ديكور ومصروف عليا لكن وضعي في الفيلم لا شيء وواحد من الانتاج قالي كلمة جرحتني وتعامل معايا بلا شيء وقابلته بعد كده في فيلم كلاشينكوف وذكرته بنفسي".