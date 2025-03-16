خطوات الاشتراك بمنصة مودة الرقمية على بوابة خدمات جامعة عين شمس

أطلق قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية وذلك تماشيًا مع قرار المجلس الأعلى للجامعات ليكون تجريبيًا على مدار العام الجامعي الحالي 2024-2025 للطلاب المُقيّدين بالجامعات.

خطوات الاشتراك بمنصة «مودة» الرقمية عبر بوابة خدمات جامعة عين شمس



وإطلاق المنصة جاء كخطوة أولية تمهيدًا لاعتمادها كمتطلب تخرُّج إجباري وحرصا من قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها، وإيمانًا بأهمية تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة وناجحة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، وبعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إطلاق منصة مودة الرقمية للتعليم عن بعد الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن المنصة محتوى علمي يُتاح عبر المواقع الإلكترونية لكليات الجامعات التي بدأت بالفعل في نشر المحتوى على مواقعها.

وأضحت جامعة عين شمس إنه يمكن للراغبين بالاشتراك بالمنصة الاطلاع على طريقة وخطوات الاشتراك عبر الرابط التالي: هنا