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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلاكيت ثاني مرة .. شباب اليد يهزم ألمانيا 31 /28 استعدادا للمونديال

كرة اليد
كرة اليد
كريم عاطف

فاز منتخب مصر للشباب لكرة اليد على حساب ألمانيا 31 - 28 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره الجاري بالقاهرة استعدادا لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها خلال شهر يونيو المقبل ببولندا.

وقدم شباب منتخب مصر أداء قوي في مباراة اليوم ونجحوا في السيطرة عليها رغم قوة المنتخي الألماني.

كان منتخب شباب اليد فاز على ألمانيا في المباراة الودية التي أقيمت بينهما قيل يومين بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وضمت قائمة منتخب الشباب لمواجهة ألمانيا اليوم كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم و عمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد .

منتخب مصر للشباب لكرة اليد ألمانيا بطولة العالم كرة اليد

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