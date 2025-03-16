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كيف يحافظ مجدي يعقوب على طاقته؟.. ويوجّه رسالة للشباب |تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كيف يحافظ مجدي يعقوب على طاقته؟.. ويوجّه رسالة للشباب |تفاصيل

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
يوسف أيمن

تحدث الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب عن تفاصيل حياته اليومية وكيفية تحقيقه التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وذلك خلال لقائه في بودكاست "بداية"، الذي يُعرض عبر قناة الحياة.

وكشف يعقوب عن حبه للسفر إلى الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث يجد فيهما راحة نفسية وتجديدًا للطاقة. 

كما أشار إلى شغفه بالزراعة والعناية بالحديقة، موضحًا أنه يقضي وقتًا يوميًا في ري النباتات، ويجد في ذلك راحة واسترخاء عند مشاهدة الأكسجين الذي تنتجه النباتات.

الرياضة والمشي.. مفتاح الصحة والاستمرارية

أكد يعقوب أنه يحرص على المحافظة على صحته من خلال ممارسة الرياضة والمشي يوميًا، موضحًا أن الإرهاق قد يؤثر على عمله، لذلك يسعى دائمًا لتحقيق التوازن لضمان استمرارية عطائه في الجراحة، "أحاول دائمًا أن أوفق بين حياتي الشخصية والعمل، لأن التعب قد يؤثر على عملي، ولذلك أحافظ على صحتي من خلال ممارسة الرياضة والمشي يوميًا."

ثلاثية النجاح.. الحب، الإصرار، والتواضع

كشف الدكتور مجدي يعقوب عن فلسفته في النجاح، مشيرًا إلى أن حب العمل هو المحرك الأساسي للإنجاز، وأنه كل صباح يستيقظ بشغف للعمل، لأن الطموح والشغف هما مفتاح النجاح الحقيقي، "التعب يختفي عندما تحب ما تفعله. الحب للعمل هو الطموح والشغف الذي يقود النجاح."

ووجّه رسالة مهمة للشباب، مشددًا على ثلاثة عوامل أساسية لتحقيق النجاح:

  1. حب العمل
  2. الإصرار على تحقيق الأهداف
  3. التواضع في التعامل مع الآخرين

وأشار إلى أن الغرور هو العدو الأول للنجاح، وأن التعامل مع الآخرين بتواضع هو أساس بناء علاقات ناجحة وخدمة المجتمع، "الغرور يمنع النجاح، فلابد أن تعامل الناس بنفس الطريقة التي تريد أن تُعامل بها، التواضع في العلم والعمل هو المفتاح لخدمة المجتمع والتفكير في تطويره."

مجدي يعقوب السفر الزراعة راحة نفسية الإسكندرية مرسى مطروح

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