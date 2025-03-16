المصري يواصل استعداداته لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

يواصل الفريق الأول للنادي المصري، تحت قيادة المدرب التونسي أنيس بوجلبان، تحضيراته المكثفة لمواجهة فريق زد في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، الموافق 19 مارس الجاري، على ملعب السويس الجديد.

ويركّز الجهاز الفني للمصري على تحليل أداء فريق زد، حيث يقوم بمراجعة مبارياته الأخيرة في الدوري، وخاصة لقاءه الأخير أمام غزل المحلة، الذي انتهى بفوز زد بثلاثة أهداف دون رد. ويهدف بوجلبان إلى دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس لوضع الخطة الأنسب لهذه المواجهة المرتقبة.

ويشهد اللقاء المقبل عودة لاعب المصري، البنيني سامادو أتدجيكو، بعد غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وكان الفريق قد تعادل سلبيًا مع بيراميدز في تلك المواجهة، ليحصل اللاعبون بعدها على راحة سلبية لمدة يوم واحد، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة استعدادًا للقاء زد.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا لهذه المباراة المهمة، حيث يسعى الفريق لتحقيق بداية قوية في البطولة، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في الدوري حتى الآن.