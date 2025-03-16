«المداح» حمادة هلال يُحيي حفلاً في خيمة رمضانية بأجمل أغانيه |شاهد

أحيا الفنان حمادة هلال حفلًا فنيًا كبيرًا ضمن فعاليات خيمة رمضانية، حيث قدم باقة من أروع أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور على مدار مشواره الفني، مع تركيز خاص على أغاني مسلسله الشهير "المداح"، الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الملايين.

واستمتع الحضور بأداء حمادة هلال الذي تفاعل مع الجمهور بشكل لافت، حيث قدم مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين القديم والجديد، مع تركيز خاص على أغاني مسلسل "المداح"، الذي يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان مؤخراً.

الحفل، الذي نظمه المنتج وليد منصور، المالك لشركة "دبليو تالنت"، جاء تحت إشراف أحمد أمين مسعود، مدير فعاليات خيمة "الخيمة"، التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات الفنية خلال شهر رمضان المبارك.

واختتم حمادة هلال الحفل بتوجيه الشكر للجمهور على تفاعلهم وحضورهم، مركداً أن مثل هذه الحفلات تمنحه طاقة كبيرة لمواصلة تقديم الأفضل في مشواره الفني.

الموسم الأخير لمسلسل المداح

يذكر أن المنتج صادق الصباح شارك الجمهور بمفاجأة حول المسلسل، حيث أعلن أن الموسم الخامس من مسلسل “المداح” سيكون الجزء الأخير .

وقال الصباح: “المداح الموسم الخامس والأخير، وبوعد الجمهور إن ده الأخير مع أنه مطلوب مننا نعمل 6 و7، بس خلاص ده الموسم الأخير”.

وأضاف: “هو قرار داخلي بينا كشركاء مع حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال، قولنا إن 5 سنين هيبقى كده كفاية”.

واختتم: “عندنا مشروع متحضر وقولنا خلاص ده هيبقى المسلسل بتاعنا رمضان 2026 إن شاء الله”.

تصريحات حمادة هلال

وأضاف “هلال” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “برود كاست” تقديم الإعلامي حسن عيسري، المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، انه يعتبر مسلسل المداح مثل رواية ألف ليلة وليلة، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني خارج الصندوق ومختلف عن الأعمال الفنية المتواجدة حاليا.

وتابع حمادة هلال، أن مسلسل المداح لقي إعجاب الكثير من المشاهدين والمتابعين وأحبوا هذا المسلسل وكذلك هو.