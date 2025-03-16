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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات

اثناء تقديم الخدمات
اثناء تقديم الخدمات
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.


وكان الدكتور خالد عبدالغفار قد وجه بنقل خدمات الإدارة العامة للتكليف إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.

استمرار العمل بسلاسة في المقر الجديد بديوان عام الوزارة بوسط البلد،


وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل بسلاسة في المقر الجديد بديوان عام الوزارة بوسط البلد، دون أي تأثير على سير الخدمات المقدمة.


كما شددت الوزارة على أن جميع المعاملات المتعلقة بالتكليف تتم في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير أو تغيير في الإجراءات المعتمدة.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الصحة مجلس الوزراء خدمات الإدارة العامة

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