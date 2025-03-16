معرض فيصل الـ13 للكتاب يشهد فعاليات ثقافية وفنية متميزة وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يواصل معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فعالياته الثقافية والفنية، حيث شهد المعرض في ثالث أيامه العديد من العروض والأنشطة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وتضمن اليوم الثالث من المعرض عروضًا فنية متميزة، كان من أبرزها عرض لفرقة الرابطة المصرية للإنشاد الديني، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي أضفت أجواءً روحانية على الفعاليات، ولاقت استحسان الحضور.

كما شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ومكتبة مصر العامة في تقديم عدد من الورش التفاعلية والأنشطة الثقافية، التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لتشجيع الأجيال الجديدة على القراءة والإبداع.

وشهدت أروقة المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزوار، الذين حرصوا على حضور الفعاليات الفنية والمشاركة في الأنشطة المختلفة، إلى جانب اقتناء الكتب من مختلف دور النشر المشاركة، والتي تعرض مجموعة واسعة من الإصدارات في شتى مجالات المعرفة.

ويستمر معرض فيصل للكتاب في تقديم برامجه الثقافية والفنية المتنوعة، سعيًا لتعزيز دور الكتاب في نشر المعرفة، وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجربة ثقافية ثرية تجمع بين الفنون والآداب في أجواء رمضانية مميزة.