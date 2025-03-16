ناقد رياضي يكشف عن رقم سلبي تاريخي لـ محمد صبحي حارس مرمي الزمالك

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على تراجع أداء محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأبيض في الفترة الأخيرة.

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " رقم سلبي لمحمد صبحي حارس الزمالك.

صبحي خاض طوال مشواره مع كرة القدم مع كل الأندية 121 مباراة ، دخل مرماه 120 هدف بمعدل هدف كل مباراة !!

صبحي خاض مع الزمالك أمس مباراته رقم 50 دخل مرماه 57 هدف!!

صبحي هو الحارس الوحيد في تاريخ الأهلي أو الزمالك منذ عام 1907 الذي دخل مرماه أهداف أكثر من عدد المباريات التي خاضها !!