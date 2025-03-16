زلزال يضرب شمال شرم الشيخ والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الأحد، الموافق 16 مارس 2025، هزة أرضية، على بعد 113 كيلو متر شمال شرم الشيخ، فى تمام الساعة الواحدة و31 دقايق مساء.

زلزال نوبيع

وأوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 3.96 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

زلزال شرم الشيخ

وأشار الدكتور طه رابح أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بالشعور بالهزة الأرضية.

وقال معهد البحوث الفلكية في بيانه المنشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن هذه الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: الثلاثاء الموافق 16 /03 /2025

ث د س

وقت الحدوث : 48 31 01 مساء بالتوقيت المحلى

القوة : 3.96 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض : 28.83 شمالا

خط الطول : 34.67 شرقا

العمق : 16.07 كم