أشرف بن شرقي ضيف رامز جلال الليلة

يظهر اليوم الاحد، أشرف بن شرقي لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، ضيفا، ببرنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه النجم رامز جلال، خلال شهر رمضان الجاري.

ومن المتوقع أن تكون حلقة اشرف بن شرقي مليئة بالإثارة، وكشف لبعض الكواليس، لاسيما بعد انتقال اللاعب لفريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

برنامج رامز جلال

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.