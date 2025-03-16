منتهي الصلاحية الحلقة 2.. خروج محمد فراج من السجن

شهدت الحلقة 2 من مسلسل منتهي الصلاحية أحداثا مشوقة إذ ألقى القبض على محمد فراج ووضع في السجن بعد اتهامه باختلاس أموال من البنك، واضطرت طليقته ( هبة مجدي) على بيع سيارته من اجل ان تستطيع ان تعيش هي وابنتها، ويطلقها رسميا ةهة في السجن.



يقضي محمد فراج عامين في السجن وبعد خروجه من الحبس، يجد "صالح" أن هناك العديد من الأمور قد تغيرت، أبرزها تميز طليقته "رانيا" هبة مجدي، في عملها وتصبح مذيعة كبيرة.



تدور أحداث منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي مُثير ويرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، فصالح الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلي شخص أخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.



مسلسل منتهي الصلاحية ينتمي لمسلسلات الـ 15 حلقة و يعرض في رمضان 2025، ومن بطولة محمد فراج ، ياسمين رئيس ، هبة مجدي ، محمود الليثي ، سامي ، حسن مالك ، جاسيكا حسام الدين ، ومن تأليف محمد هشام عبية ، و إخراج تامر نادي.