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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الغاوي الحلقة 1.. وفاة كزبرة بعد خروجه من السجن

أحمد مكي وكزبرة
أحمد مكي وكزبرة
محمد نحلة

شهدت الحلقة 1 من مسلسل الغاوي أحداثا مثيرة، إذ خرج فؤش الذي يجسده كزبرة من السجن ووجد "الغاوي" في إستقباله، الذي يجسده الفنان أحمد مكي، ولكن لامه الأخير على سيره في سكة مشبوهة أودت بدخوله إلى السجن وبرر كزبره فعلته بأنه يبحث عن تأمين حياة أبيه وشقيقته.

ولم يستمتع فؤش بالأموال إذ اكتشف أنه تمت سرقته وحينما ذهب ليحصل على حقه، قتل، وقبل وفاته طلب من الغاوي أن يأتي له بحقه.

مسلسل الغاوي

يشارك في بطولة مسلسل “الغاوي” أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال، ومحمد لطفى، وولاء الشريف، وكرم جابر، وهاجر عفيفى، ونجم الراب أبيوسف، وتامر شلتوت، ومطرب المهرجانات كزبرة، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية كان الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" في رمضان 2024، بطولة: أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي، على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية منها قناة «cbc» و«dmc» و«ON» و«الحياة»، بالإضافة لعرضه على منصة «Watch it».

مسلسل الغاوي احمد مكي كزبرة

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