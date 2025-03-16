قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراته أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي
إجابة سؤال برنامج مدفع رمضان الحلقة 16
ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط وبعدين هيحاسبنا عليها؟.. علي جمعة يجيب
أسعار الكحك والبسكويت في الأسواق ومنافذ التموين استعدادًا لعيد الفطر
الرئيس السيسي: الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير وإصلاح مؤسساتها
أنصار الله الحوثي تعلن تنفيذ هجوما على حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
الرئيس السيسي يستعرض تطورات الموقف المصري بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن القومي
الكولونيل ريموند باول: الضربات الأمريكية ضد الحوثيين لردع التهديدات
شذى حسون: خطيبي تزوج بعد انفصالنا بـ5 أشهر
وصول سفينة المساعدات الإماراتية الـ 7 للفلسطنيين إلى ميناء العريش
هل أساءت شذى حسون لأحلام الإماراتية بسبب أحد المهرجانات؟.. الفنانة تكشف الحقيقة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 17 رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكولونيل ريموند باول: الضربات الأمريكية ضد الحوثيين لردع التهديدات

ضربات اليمن
ضربات اليمن
أسامة علي

قال الكولونيل الأمريكي المتقاعد، ريموند باول، إن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الحوثيين في اليمن نفذتها الولايات المتحدة بشكل أساسي، وإنها تمتلك القدرات والقواعد العسكرية اللازمة لشن مثل هذه الهجمات في المنطقة، مؤكداً أن الضربات كانت أمريكية، رغم تصريحات الحوثيين بأنها هجمات مشتركة مع بريطانيا.

وفيما يتعلق بمدى تأثير هذه الضربات على عمليات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر، قال باول، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، "يمكننا توقع استمرار استهداف السفن الأجنبية، حيث توقفت بالفعل العديد من السفن عن استخدام البحر الأحمر بسبب الهجمات السابقة. هذه الضربات ليست مجرد إجراء واحد لوقف الهجمات، بل بداية لحملة أوسع تهدف إلى إنهاء هذه التهديدات."

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لا يرى هذه الضربات كإجراء منعزل، بل كجزء من استراتيجية أوسع قد تتصاعد إذا استمر الحوثيون في استهداف السفن.

مواقع عسكرية 

وحول ما إذا كانت الغارات استهدفت مواقع عسكرية فقط، أم أن هناك أضراراً لحقت بالمناطق السكنية، أوضح باول أن هذا الجدل ليس جديدًا، مضيفًا:
"عادةً ما تدّعي الجماعات المتمردة أن الضربات استهدفت مناطق سكنية، فيما تؤكد الولايات المتحدة أنها ضربات دقيقة على مواقع عسكرية، من الصعب معرفة الحقيقة فورًا، حيث تحتاج مثل هذه الأمور إلى وقت للتحقق وتحليل الصور والمعلومات."

وأضاف أن بعض الجماعات المسلحة تتعمد وضع معدات عسكرية قرب المناطق السكنية أو الحساسة، مما يجعل أي ضربة عسكرية تسبب خسائر مدنية، ويمنحهم ذريعة لاتهام الولايات المتحدة بالاستهداف العشوائي.

اليمن اخبار التوك شو ضرب اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق في جميع المدارس .. 22 مارس | تفاصيل

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف عن تنفيذ 4 إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس

فرحة نجوم الزمالك

صدمة قوية للزمالك.. غياب نجم الفريق 4 أسابيع للإصابة

شعار الزمالك

بعد تجاهل الحكم لعلاجه.. إصابة لاعب الزمالك السابق بتشنجات عصبية

أسعار الفراخ

انخفاض أسعار الفراخ والدواجن اليوم بالأسواق| قائمة الأسعار

دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية

دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية

زيزو

زيزو يُخطر الأهلي بتطورات مفاوضاته مع الزمالك

حنان شوقي

فى عيد ميلادها.. حنان شوقي: رؤية النبي غيرتني تماما ولازم أبوس يد زوجي

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

هل سيدنا الخضر ما زال حيًا؟.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: حكمة الله في أفعاله لا يطلع عليها أحد.. فيديو

الشيخ محمود الشحات أنور

مفتي طرابلس: الشيخ محمود الشحات أنور صوت مميز ما شبعنا منه.. فيديو

بالصور

شهادة معاملة أطفال الحلقة17.. وليد فواز يعرض مبلغ مالي كبير مقابل خداع محمد هنيدي

وليد فواز
وليد فواز
وليد فواز

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات مارس بعد تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي هيئة الإمداد والتموين

الفريق أحمد خليقة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليقة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليقة - رئيس الأركان

علامات تحذيرية من النوبة القلبية الصامتة.. لايمكن تجاهلها

النوبة القلبية
النوبة القلبية
النوبة القلبية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تطبق يوم 22 مارس .. قرارات عاجلة من التعليم لجميع المدارس

ايمان عبد اللطيف

مرتبات شهر مارس .. مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف

ايمان عبد اللطيف

زلزال شرم الشيخ .. البحوث الفلكية يكشف التفاصيل

إيمان عبد اللطيف

القصة الكاملة لاعتــ.داء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد