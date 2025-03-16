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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكافأت خاصة للاعبات الكرة الطائرة بالأهلي

سيدات الطائرة بالأهلي
سيدات الطائرة بالأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

وافقت إدارة الأهلي علي صرف مكافأت خاصة للاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي بعد الفوز ببطولة دوري كرة اليد.
وقام محمود الخطيب رئيس النادي بتهنئة اللاعبات وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة الدوري، للمرة الـ«41» في تاريخ النادي والـ«30» على التوالي. 
وأشاد بالأداء المتميز للاعبات الفريق خلال مشوار البطولة وتقديم عروض رائعة، وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق. 
وأشار رئيس النادي إلى أن التتويج ببطولة الدوري ومن قبله الفوز بكأس السوبر يضاعفان من المسئولية الملقاة على عاتق الفريق وجهازه الفني، نحو بذل أقصى الجهد وتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة على الصعيدين المحلي والقاري، وأكد أن النجاح الحقيقي هو الاستمرار في حصد الألقاب والنظر دائمًا للأمام لاستكمال المسيرة، وإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كل الانتصارات.
 

النادي الأهلي الكرة الطائرة محمود الخطيب سيدات الكرة الطائرة فريق الزمالك

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