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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم| أنتبه لهذه العلامة

الكوليسترول
الكوليسترول
هاجر هانئ

الكوليسترول هو الدهون التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، ومع ذلك، فإن الكثير من الكوليسترول السيئ يمكن أن يزيد من فرصتك في الإصابة بمشاكل، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وغالبًا ما يطلق على ارتفاع نسبة الكوليسترول اسم القاتل الصامت لأنه قد لا يظهر دائمًا أعراضًا تحذيرية قبل أن يؤدي إلى مثل هذه المخاطر الصحية، ومع ذلك، في بعض الأحيان.

علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول

قد تظهر علامات تحذيرية، إليك علامة حمراء لارتفاع نسبة الكوليسترول والتي يمكن أن تضرب أذنيك أحيانًا.

  • فقدان السمع

من العلامات التحذيرية الأقل شهرة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم فقدان السمع، على الرغم من أنها قد لا تكون العلامة التحذيرية الأولى، إلا أنه من المهم عدم تجاهلها إذا كنت تواجه أي صعوبة في السمع، وفقا لخبراء الصحة، فإن فقدان السمع الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول يميل إلى الحدوث تدريجيا وغالبا ما يؤثر على كلتا الأذنين بالتساوي.

غالبًا ما يبدأ فقدان السمع الناتج عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم كصعوبة في سماع الأصوات عالية النبرة أو فهم المحادثة في البيئات الصاخبة، إذا تركت دون علاج؛ يمكن أن تتفاقم قدراتك السمعية مع مرور الوقت.

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول على السمع من خلال تراكمه في الشرايين ، سيؤدي ذلك إلى تضييق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم الصحي من أجل الأداء السليم لأذنيك، عندما يتعرض تدفق الدم إلى الهياكل الحساسة في أذنك الداخلية للخطر، فقد يزيد ذلك من خطر فقدان السمع.

إذا بدأت تعاني من فقدان السمع، فمن المهم طلب الرعاية الطبية من طبيبك، إذا تأثر سمعك بارتفاع نسبة الكوليسترول، فستحتاج إلى إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة على النحو الموصى به من قبل الطبيب إلى جانب الأدوية، على النحو الموصوف.

 


 

الأطعمة التي يجب تجنبها لخفض نسبة الكولسترول


يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في زيادة أو خفض مستويات الكوليسترول السيئ لديك، هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها إذا كنت ترغب في خفض نسبة الكوليسترول لديك، وتشمل هذه الكعك والبسكويت وفطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

ومن المهم أيضًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل، قد تكون هذه العناصر موجودة في الأطعمة المعلبة التي تشتريها، لذا تأكد من التحقق من قائمة المكونات أولاً، إذا كان لديك نسبة عالية من الكولسترول، تجنب الزبدة والسمن والقشدة والجبن الصلب مثل الشيدر.


 

أعراض أخرى لارتفاع نسبة الكولسترول


بصرف النظر عن فقدان السمع، قد يظهر ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا في أعراض أخرى، مثل تورم مفاصل يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في الجزء الخلفي من الكاحل.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا إلى ظهور كتل صغيرة صفراء من الكوليسترول بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، كما يمكن أن يظهر أيضًا على شكل قوس القرنية - حلقة بيضاء شاحبة حول الجزء الملون من عينك، القزحية، استشر طبيبك إذا شعرت بأي من هذه الأعراض.

المصدر: timesofindia
 

الكوليسترول فقدان السمع الشرايين

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