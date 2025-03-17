مهتم بالطيران وأعمال الخير| النائب محمد أبو العينين يكشف دور الإعلام في تنمية الوعي

أطلق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في بودكاست "بداية جديدة"، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، عدة تصريحات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.







النائب محمد أبو العينين يكشف مسيرته في عالم الطيران

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، تفاصيل مسيرته في عالم الطيران، مشيرًا إلى أن حبه للطيران بدأ منذ زمن.

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، حبي للطيران بدأ من زمان، وجربت الطيران بأحدث طائرة في العالم.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الطيران ليس صعبا ولكنه علما تتعلمه، مستدركا أن معرفة علوم الطيران أمر مهم؛ حتى تكون مؤهلا للطيران وقيادة الطائرة.

واستطرد: طول عمري بأمتحن وحصلت على أعلى شهادة في الطيران.

محمد أبو العينين يشيد بمبادرة "بداية جديدة" وتأثيرها الإيجابي على المجتمع

وأكد على الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي.

وأشاد أبو العينين بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وثقافتهم من خلال برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وأضاف: "هذه المبادرة تُعد من أبرز المبادرات الإنسانية؛ لأنها تركز على الإنسان في كل مراحل حياته، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين".

ودعا أبو العينين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في المبادرة لتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أنها ستحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على المجتمع المصري.



محمد أبو العينين: مصر تمتلك مواقع فريدة وشواطئ من بين الأجمل عالميًا

أكد النائب محمد أبو العينين، جمال مصر وموقعها الاستراتيجي الفريد، مشيرًا إلى أنها تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وشواطئ تعد من بين الأجمل في العالم، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر تمتلك كنوزًا أثرية لا تزال غير مكتشفة، مؤكدًا أن الأجيال القادمة سيكون لها دور رئيسي في كشف المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وقال: "مصر ليست فقط بلدًا ذو تاريخ عريق، بل هي أيضًا كنز أثري لم يتم اكتشافه بالكامل بعد".

وأشار إلى أن الاكتشافات الأثرية الحديثة تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقًا جديدة لفهم أعمق لتاريخ مصر القديم وحضارتها الغنية.

محمد أبو العينين: الإعلام أداة فعالة لنقل المعرفة وتشكيل الرأي العام

شدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أهمية دور الإعلام في نقل المعرفة وتشكيل الرأي العام، مؤكدًا أنه يعد وسيلة فعالة لنقل الرسائل الإخبارية والتثقيفية والتعليمية.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الإعلام لا يقتصر فقط على نقل الأخبار، بل يمثل أداة قوية لتوثيق الأحداث ونقل المعلومات بدقة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تنوير المجتمع وبناء الوعي الجماهيري.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ضرورة تطوير المحتوى الإعلامي؛ ليكون أكثر تأثيرًا، بما يعكس القضايا المجتمعية الهامة ويسهم في تعزيز الثقافة والوعي لدى المواطنين.

محمد أبو العينين: مستشفى 57 بدأ بمبادرة لجمع الدم.. ودعم الناس ساعد في بنائه





كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل جديدة عن مشاركته في مستشفي 57357 لسرطان الأطفال، مشيرا إلى أن المستشفى بُنِيَ بالتبرعات.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: "هذا من فضل ربي، في البداية عملنا مبادرات لتجميع الدم، وكان هناك عجزا في وجود أكياس الدم في مصر، وعملنا دور في تجميع الدم".

وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه تم بناء المستشفى بالتبرعات من الجميع وبشكل غير عادي وربنا يبارك لكل اللي شارك في بناء المستشفى.

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أن مستشفى 57 بدأ بمبادرة لجمع الدم ودعم الناس ساعد في بنائه.

تعمل منذ 40 عاما.. محمد أبو العينين يكشف تفاصيل عن مؤسسة أبو العينين

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل جديدة عن مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة موجودة منذ ما يقرب من 40 عاما.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن المؤسسة تقوم بعمل خير في كل محافظات مصر، وتتبنى قضايا تعليمية وخدمية، وتبحث عن القرى الأكثر فقرا في مصر، ونعمل في الخفاء.

وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا نقدم أعمال خير لكل محتاج، ومشاريع صغيرة، والبعثات التعليمية أيضا، وأعمال الخير تتم دون أن يعرف أحد، ولوجه الله- عز وجل-.



تجميع لكل أعمال الخير.. أبو العينين يشيد بالتحالف الوطني للعمل الخيري

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشيراً إلى أن هذا التحالف يقدم أعمال خير في كل ربوع مصر.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن فكرة التحالف عبارة عن تجميع كل أعمال الخير مع بعضها، وبالتالي يتم توجيه الأعمال بشكل مؤثر أكثر في كل المحافظات والقرى المختلفة.