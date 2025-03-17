كل الشكر للأسطورة.. هشام ماجد يوجه رسالة لعمرو دياب

شارك الفنان هشام ماجد، فيديو للفنان عمرو دياب من إحدى حفلاته، عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب هشام ماجد: “أحلى جائزة للمسلسل كل الشكر والحب والتقدير للأسطورة عمرو دياب بنحبك يا هضبة”.

أشغال شقة الحلقة الاخيرة

وشهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل أشغال شقة جدًا عددا من الأحداث، منها قيام ياسمين باعلان عدم رغبتها في مجال التمثيل، أما حمدي “هشام ماجد” فقد حاولت والدته ان تحدث له مشكلة في السفارة حتي لا يحصل علي التأشيرة، إلا أنه تمكن من الحصول عليها، وأثناء سفره تم القبض عليه في قضية إتلاف أثر .

يضم مسلسل “أشغال شقة جدًا” كلًا من هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد على، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وعبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أكرم حسني وإنعام سالوسة.