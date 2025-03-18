ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان.



وقالت الإفتاء إنه ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله.

واشارت إلى أنه يجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.



أعمال العشر الأواخر من رمضان

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.

كيف تستغل هاتفك الذكي في اغتنام العشر الأواخر من رمضان في أي مكان:

تطبيقات القرآن الكريم:

• حمل أحد تطبيقات القرآن الكريم: مثل تطبيق "القرآن الكريم" من وزارة الأوقاف المصرية، أو تطبيق "حفظ القرآن الكريم" من جمعية تحفيظ القرآن الكريم.

• استمع إلى القرآن الكريم: يمكنك الاستماع إلى القرآن الكريم بصوت أحد القراء المفضلين لديك أثناء العمل أو الدراسة أو التنقل.

• اقرأ القرآن الكريم: يمكنك قراءة القرآن الكريم على هاتفك في أي وقت وفي أي مكان.

تطبيقات الأذكار والأدعية:

• حمل أحد تطبيقات الأذكار والأدعية: مثل تطبيق "أذكار المسلم" أو تطبيق "حصن المسلم".

• اقرأ الأذكار والأدعية: يمكنك قراءة الأذكار والأدعية في أي وقت وفي أي مكان.

• تذكر الله تعالى: يمكنك تذكر الله تعالى بكثرة من خلال ترديد الأذكار والأدعية.

تطبيقات البث المباشر:

• شاهد البرامج الدينية: يمكنك مشاهدة البرامج الدينية على هاتفك من خلال تطبيقات البث المباشر مثل "يوتيوب" أو "فيسبوك".

• استمع إلى الدروس الدينية: يمكنك الاستماع إلى الدروس الدينية من خلال تطبيقات البث المباشر مثل "يوتيوب" أو "ساوند كلاود".

• تعلم أحكام الدين: يمكنك تعلم أحكام الدين من خلال مشاهدة البرامج الدينية أو الاستماع إلى الدروس الدينية.

مواقع التواصل الاجتماعي:

• استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الخير: يمكنك نشر الأذكار والأدعية والصور الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

• تواصل مع المسلمين: يمكنك التواصل مع المسلمين من جميع أنحاء العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

• شارك في الأعمال الخيرية: يمكنك نشر معلومات عن الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الرسائل النصية:

• أرسل رسائل نصية دينية: يمكنك إرسال رسائل نصية دينية إلى أصدقائك وعائلتك.

• تذكّر الناس بالله تعالى: يمكنك تذكّر الناس بالله تعالى من خلال إرسال رسائل نصية دينية.

• نشر الخير: يمكنك نشر الخير من خلال إرسال رسائل نصية دينية.

ولكن تأكد من استخدام هاتفك الذكي بشكل مسؤول ولا تدعه يلهيك عن العبادة.

• استفد من تطبيقات الهاتف الذكي التي تساعدك على التقرب من الله تعالى واغتنام العشر الأواخر من رمضان.

• تذكر أن أفضل طريقة لاغتنام هذه الأيام المباركة هي الإخلاص لله تعالى وزيادة الطاعات.

تنظيم الوقت بين العمل والعبادة فى رمضان

ذكرت وزارة الاوقاف عدة نقاظ توضح كيف تنظم وقتك بين العمل والعبادة فى رمضان، حيث قالت:

ابدأ يومك بعد السحور بالصلاة وقراءة ولو صفحة من القرآن.

وبعدها ادخل في شغلك بطاقة روحانية.

ووقت الراحة استغله في الذكر أو الدعاء، وإن استطعت أن تقرأ آيات بسيطة يكون أفضل.

بعد الشغل، خذ راحة بسيطة لكى تستطيع ان تكمل يومك بطاقة جيدة للعبادة والتواصل مع أهلك.

وتذكر أن الصلاة في وقتها مفتاح البركة، فجعلها خط أحمر وسط مشاغلك، لأنها هى التى ستضبط لك باقي يومك.

وقت العيلة هو روح رمضان الحقيقية، فبعد يوم مليء بالشغل والعبادة يأتى وقت الأسرة، وهذا جزء مهم جدًّا من الشهر الكريم. فالفطار فرصة جيدة لكى تتجمع الأسرة حول سفرة واحدة، بعيدًا عن الموبايلات والانشغال بأمور غير مهمة.

بعد الفطار، من الممكن ان تقرأ جزء قرآن مع اولادك، أو تحكي لهم عن فضائل رمضان، واجعلهم يشاركون في العبادات. فعندما يكون هناك جو إيماني في البيت، سيحفّز الكل على استغلال رمضان بالطريقة الصح، وسيقوّي الروابط الأسرية.

ونوهت إلى أن إدارة الوقت بذكاء هي المفتاح، لأن رمضان فرصة لتنظيم حياتنا ليس فقط خلال الشهر، لكن حتى بعده، فبدلا من تضييع الوقت في السوشيال ميديا أو مشاهدة أي شيء غير مفيدة، استغل كل لحظة في شيء يقرّبك من الله.

خُد وردا ثابتا من القرآن، ولو حتى صفحة بعد كل صلاة، واحرص على التراويح وقيام الليل، وان لم تستطع تأديتها في المسجد، صلّ في البيت لكن لا تضيع الفرصة. وتذكر حديث سيدنا النبي ﷺ: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة" (رواه أحمد)، فخلي رمضان بداية لتنظيم وقتك طول السنة.

وبينت ان رمضان لم يأت لعطّلنا، بل أتى ليعلمنا كيف نعيش بطريقة صحيحة