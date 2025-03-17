كشف الإعلامي أمير هشام عن أمنية اللاعب أشرف بن شرقي نجم الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"أشرف بن شرقي: إن شاء الله أنهي مسيرتي الكروية في النادي الأهلي".

وكان قد وقع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادى الأهلي ومنتخب المغرب، ضحية برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

اعتبر المغربي أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي، أن اللاعب الأفضل في مصر حالياً، هو إمام عاشور.

وعن اللاعب الذي يتمني انتقاله للأهلي قال المغربي أشرف بن شرقي :" أتمنى ان ينتقل زيزو للنادي الأهلي"

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.