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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة على مواقع تجميع السماد العضوى بأبوحماد

جهاز شئون البيئة بالشرقية
جهاز شئون البيئة بالشرقية
محمد الطحاوي

قرر جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية تشكيل لجنة للتفتيش المفاجىء على مواقع شون  تجميع السماد العضوي (الكمبوست) بنطاق مركز أبوحماد وذلك للتأكد من مطابقة تلك المواقع لتطبيق معايير واشتراطات قانون البيئة لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية التفتيش على مواقع تجميع السماد العضوى بالمحافظة للتأكد من توافر التراخيص البيئية والإدارية لإقامة هذة المواقع وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذة الأماكن، لافتاً إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض الإنبعاثات الملوثة بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

من جانبه كشف الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية عن تشكيل لجنة من قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شئون البيئة بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ومركز ومدينة أبوحماد للتفتيش المفاجئ على موقعين لتجميع السماد العضوى (الكمبوست) بمركز أبوحماد.

وأسفر التفتيش عن رصد المخالفات التالية  “عدم وجود رخصة مزاولة للنشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات- عدم وجود رخصة للموقع من الجهه الإدارية – عدم اتباع العاملين في الموقع قواعد السلامة والصحة المهنية – عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة - عدم الإطلاع على عقد التخلص من المخلفات الصلبة العادية”.

وتم تحرير محضرين جنح لأصحاب مواقع تجميع السماد العضوى بأرقام (850-851) جنح مركز أبوحماد.

الشرقية بالشرقية جهاز شئون البيئة بالشرقية وزارة البيئة

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