قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: إعلاء المصلحة الوطنية وتكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولوياتنا
جامعة الأزهر توافق على تعيين أوائل دفعة 2014.. اعرف الشروط والمستندات
31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
هل ممارسة اليوجا حرام؟.. رد غير متوقع من الإفتاء
زوجته كانت بتغير من نجوى فؤاد.. قصة حقيقية بحياة إسماعيل ياسين
الصحة توفر فصيلة الدم المطلوبة لعلاج الأديب صنع الله إبراهيم
أسعار الذهب تشتعل مجددًا.. بكم عيار 21 الآن؟
بلجيكا ترد بسرعة على قرار رواندا بقطع العلاقات الدبلوماسية
دعاء الصائم مستجاب قبل الإفطار.. كلمات لا ترد
وزير الأوقاف: مصر نموذج فريد في التلاحم والتآخي بين أبناء الوطن
وزارة الأوقاف: التنمر مش هزار ولا خفة دم ويجب أن نصوم عن الأذى بالكلام
رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلجيكا ترد بسرعة على قرار رواندا بقطع العلاقات الدبلوماسية

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بيرفوت
وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بيرفوت
ناصر السيد

أعربت بلجيكا عن أسفها لقرار رواندا قطع العلاقات الدبلوماسية مع بروكسل وإعلان الدبلوماسيين البلجيكيين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

قطع العلاقات الدبلوماسية

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشئون الأوروبية والتعاون الإنمائي في بلجيكا ماكسيم بيرفوت، الذي أوضح أن "هذا أمر غير متناسب ويظهر أنه عندما نختلف مع رواندا فإنهم يفضلون عدم الدخول في حوار".

وقال وزير الخارجية البلجيكي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن بلجيكا ستتخذ تدابير مماثلةمنها  استدعاء القائم بالأعمال الرواندي، وإعلان الدبلوماسيين الروانديين أشخاصا غير مرغوب فيهم، وإدانة اتفاقيات التعاون الحكومي بيننا.

وحسب بيان صحفي صدر عن كيجالي، فإن بلجيكا "عملت على تقويض" البلاد بشكل مستمر، "قبل وأثناء الصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية". 

أزمة بين بلجيكا ورواندا

وتتهم كيجالي بلجيكا، التي يُنظر إليها على أنها القوة الدافعة وراء العقوبات، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي، بنشر "الأكاذيب والتلاعب لخلق رأي عدائي غير مبرر ضد البلاد".

وأمهلت البعثة الدبلوماسية التي يرأسها قائم بالأعمال منذ رحيل السفير الأخير في يوليو الماضي دون تعيين بديل، 48 ساعة لمغادرة رواندا. 

اعتمد الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط من بلجيكا على وجه الخصوص، يوم الاثنين عقوبات ضد شخصيات رواندية بسبب دعم كيجالي لهجوم جماعة إم23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي فبراير الماضي، علقت رواندا بالفعل تعاونها التنموي مع بلجيكا، منددة بحملة شنتها بروكسل ووصفتها بأنها عدوانية ضد البلاد. 

بلجيكا رواندا قطع العلاقات الدبلوماسية أزمة بين بلجيكا ورواندا وزير الخارجية البلجيكي الدبلوماسيين البلجيكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

أرشيفية

غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

وزير التربية والتعليم

فصل وتحقيق|أول رد من التعليم على واقعة تشويه وجه طالبة 6 أكتوبر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

شرب الماء في نهار رمضان

حكم شرب الماء في نهار رمضان للحر الشديد.. حالة واحدة لا تبطل الصيام

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الحارة.. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد بشأن الطقس

ترشيحاتنا

الأناناس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس ؟

زيت الزيتون

أسباب صحية تدفعك لتناول هذا المكون الغذائي المذهل يوميا

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 17 مارس 2025: افتح قلبك

بالصور

قبل العيد ..طريقة عمل السابليه الناعم مثل المحلات

.طريقة عمل السابلية الناعم مثل المحلات
.طريقة عمل السابلية الناعم مثل المحلات
.طريقة عمل السابلية الناعم مثل المحلات

تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج.. تحديات وتأجيلات في الأفق

تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج: تحديات وتأجيلات في الأفق
تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج: تحديات وتأجيلات في الأفق
تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج: تحديات وتأجيلات في الأفق

رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط
رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط
رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

5 نصائح لمساعدة الصائمين على مواجهة موجة الحر الشديدة

العطش
العطش
العطش

فيديو

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

شذى حسون

عقدة من الرجالة وأحلام هتوديها ورا الشمس.. اعترافات شذى حسون تعترف للعرافة

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد