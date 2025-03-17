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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية .. إصابة شخص ومصرع آخر ببرج العرب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر اليوم الاثنين جراء انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي باتجاه كارفور العروبة في نطاق منطقة برج العرب وذلك نتيجة اختلال توازن عجلة القيادة.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث على الطريق الدولي باتجاه كارفور العروبة في نطاق منطقة برج العرب وذلك نتيجة اختلال توازن عجلة القيادة،  وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة أحد مستقلي السيارة وإصابة الآخر بجروح وارتجاج.

مقتل شخص وإصابة أخر


أسفر الحادث عن وفاة وحيد حامد محمد يبلغ من العمر 41 سنة تم نقله إلى مشرحة برج العرب، وإصابة السيد يوسف كامل الذي يبلغ من العمر 39 سنة بجروح متفرقة بالجسم وعوارض ارتجاج وتم نقله إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج.

أكدت الجهات المعنية عدم وجود إعاقات مرورية على الطريق الدولي حيث تجرى حاليًا عمليات رفع السيارة بواسطة الكساحة كما يجري جمع البيانات واستكمال الفحص لتحديد ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية مصرع شخص حادث مروري برج العرب انقلاب سيارة

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