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جامعة الأزهر توافق على تعيين أوائل دفعة 2014.. اعرف الشروط والمستندات
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر توافق على تعيين أوائل دفعة 2014.. اعرف الشروط والمستندات

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر عن حاجتها إلى شغل وظائف معيدين  من خريجي جامعة الأزهر الأوائل دفعتي 2014 و2015 بقطاع الكليات النظرية والتطبيقية للبنين والبنات.

تعيين أوائل جامعة الأزهر

وحددت جامعة الأزهر، المستندات المطلوبة كمسوغ لتعيين الأوائل خريجي جامعة الأزهر في الكليات الذين تخرجوا منها، وهي كالتالي:
 

  1.  صورة شهادة الإجازة العالية (البكالوريوس) موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والاصل للاطلاع.
  2.  صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي والاصل للاطلاع .
  3.  صورة شهادة الميلاد.
  4.  صورة الموقف من التجنيد للذكور وصورة شهاددة الخدمة العامة للإناث.
  5.  صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  6. عدد 6 صور شخصية حديثة.
  7.  صحيفة الحالة الجنائية سارى باسم جامعة الأزهر

شروط التقديم في وظائف جامعة الأزهر 

وأوضحت جامعة الأزهر أنه يشترط أن يكون المتقدم للوظائف المعلن عنها من خريجي جامعة الأزهر والتقدم لذات الكلية المتخرج منها.

كما يشترط في من يتقدم لشغل هذه الوظائف، ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجلا فى تخصص غير المتقدم إليه والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك.

كما يشترط فى المتقدم لشغل وظيفة معيد ألا يزيد السن عن خمسة وثلاثين عاما عند تاريخ الإعلان و حسن السيرة والسلوك خلال هذه الفترة.

ويشترط كذلك إذا كان المتقدم إلى وظيفة من الوظائف المعلن عنها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات والهيئات العامة يجب عليه تقديم موافقة كتابية صريحة من جهة عمله بالتقدم للإعلان أو التقدم بإقرار بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

وتقدم الطلبات شخصيا أو بتوكيل رسمي - باسم عميد الكلية وذلك فى موعد غايته ثلاثون يوما من تاريخ النشر، ويراعى تسليم أصول المستندات عند التعيين 

وأكدت جامعة الأزهر أنه لن يلتفت الى الطلبات السابق تقديمها على موعد الإعلان أو التي ترد بالبريد أو التى ترد بعد انتهاء الموعد او غير المستوفاة للشروط.

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