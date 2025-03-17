تعديل وزاري في الصومال يشمل 5 حقائب بينهم الدفاع والنقل البحري

أجرى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الاثنين تعديلاً وزاريا، شمل تغييرات جوهرية على مناصب وزارية رئيسية بموجب مرسوم صادر عن مكتبه.

تعديل وزاري في الصومال

ومن بين التغييرات الرئيسية، أُعفي عبد القادر محمد نور من منصبه كوزير للدفاع، وأُعيد تعيينه وزيراً للموانئ والنقل البحري، وعُيّن جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي وزيراً جديداً للدفاع.

وشمل التعديل أيضاً عدة وزارات أخرى، مع تعيينات جديدة وإعادة توزيع مناصب في قطاعات متعددة وجاء التعديل الوزاري كالتالي:

التعيينات الوزارية الجديدة في الصومال:

1. جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي - وزير الدفاع.

2. عبد القادر محمد نور - وزير الموانئ والنقل البحري.

3. محمود أحمد عدنان (غيسود) - وزير التجارة والصناعة.

4. محمد فرح نو - وزير النقل والطيران.

٥. محمد عبد القادر علي - وزير الشباب والرياضة.

يأتي هذا التعديل الوزاري في ظل التطورات السياسية والأمنية المستمرة في الصومال، حيث تُكثّف الحكومة جهودها لتعزيز الحوكمة ومواجهة التحديات الوطنية.