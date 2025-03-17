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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة رسالة قوية لتعزيز الأمن الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أبدى النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إعجابه الشديد بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لأكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس حملت رؤية استراتيجية واضحة تعكس عمق الرؤية القيادية للدولة المصرية في تعزيز الأمن الوطني وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

تطوير منظومة الأمن الداخلي

وقال القاضي، ان كلمة الرئيس السيسي أكدت على أهمية تطوير منظومة الأمن الداخلي بما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة تعزيز قدرات أجهزة الشرطة وتزويدها بأحدث التقنيات والعلوم الحديثة لضمان أداء متميز في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

القيم الأخلاقية والانضباط في العمل الشرطي

وأضاف أن الرئيس أكد أيضًا على أهمية القيم الأخلاقية والانضباط في العمل الشرطي، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على بناء جيل من الضباط القادرين على تحمل المسؤولية الوطنية بكل كفاءة واحترافية.

وأشار النائب محمد عزت القاضي، إلى أن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تُعد رسالة قوية للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنها واستقرارها، وهو ما ينعكس إيجابًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما أشاد القاضي بالجهود المبذولة لتطوير أكاديمية الشرطة، والتي أصبحت منارة للعلم والتدريب في مجال الأمن، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الوطنية في مختلف المجالات.

واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة دافع قوي لكل العاملين في مجال الأمن لمواصلة العمل بجد وإخلاص، معربًا عن ثقته في أن مصر ستظل قلعة أمنية وسيادية بفضل القيادة الحكيمة والجهود المتواصلة لرجال الأمن.

الحزب العربى الناصرى: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تؤكد التزام الدولة بحماية الأمن القومى

من جانبه أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة تعكس التزام الدولة المصرية بحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الداخلي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها مصر والمنطقة."

وأضاف: "إن تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ودعم الجهود السلمية لحل الأزمات، هو نهج نؤيده تمامًا.

كما نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وزارة الداخلية، وتحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وهو ما يعكس تقدمًا كبيرًا في مجال الإصلاح المؤسسي."

وتابع قائلاً: "نحن نؤمن بأن الأمن القومي لا يتحقق إلا بوجود مواطن واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والإعلامية التي تستهدف وطننا، لذلك ندعو إلى مزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب لبناء جيل قادر على حماية مكتسبات الوطن."

واختتم أبو العلا تصريحه بالقول: "ندعو إلى تعزيز الحوار الوطني الشامل، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف في صنع القرار، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على كل مواطن مصري."

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