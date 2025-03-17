غياب ميسي.. قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي بتصفيات المونديال

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة راقصي التانجو لمواجهتي البرازيل وأوروجواي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز- رولي- بينيتيز.

خط الدفاع: مولينا- فويث- روميرو- بيزيلا- باليردي- أوتاميندي- ميدينا- تاجليافيكو.

خط الوسط: باريديس- إنزو فيرنانديز- دي بول- بالاسيوس- ماك أليستر- بيروني- سيميوني- دومينجويز- ألمادا- جونزاليز- كوريا- باز.

خط الهجوم: ألفاريز- لاوتارو مارتينز- كاسترو.