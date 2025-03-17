لبنان ينشر المزيد من القوات على الحدود السورية وسط اشتباكات متبادلة

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء الرسمية أن القتال على الحدود مع سوريا مستمر بعد القصف السوري داخل الحدود اللبنانية.

الجيش اللبناني

وقال الجيش اللبناني إن بلدات وقرى حدودية لبنانية شهدت "قصفا من اتجاه الأراضي السورية"، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش ردت بالأسلحة المناسبة وعززت انتشارها وسيطرت على الوضع الأمني.

وأعلن الجيش اللبناني أنه كان قد اتخذ "إجراءات أمنية استثنائية واتصالات مكثفة" أدت إلى إعادة جثث ثلاثة جنود سوريين إلى السلطات السورية.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن طفلًا قتل وأصيب ستة نتيجة قصف سوري، مضيفًا أن العديد من المدنيين فروا من المنطقة الحدودية.