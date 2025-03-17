قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاوب تكسب 300 ألف جنيه .. حل سؤال مدفع رمضان اليوم
الحلقة 17 من مسلسل وتقابل حبيب.. انكشاف حقيقة خيانة نيكول سابا
الرئيس السيسي يوجه الحكومة للمشاركة في الجهود الإعلامية لبناء مواطن متمسك بمبادئ المجتمع وثوابته
الرئيس السيسي: تحركنا بخطى ثابتة ومدروسة رغم التحديات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية
الإعلاميين: منع ظهور مصعب العباسي على أي وسيلة إعلامية مصرية لأجل غير مسمى
الفنان سامح حسين يهدي برنامجه قطايف للتليفزيون المصري
مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.. الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع الفنان سامح حسين
أكرم حسني: شخصية أبو حفيظة كانت طريقي للهروب من مواجهة الجمهور
الرئيس السيسي: الدولة تتكبد خسائر شهرية تقدر بـ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب أوضاع المنطقة
على هامش حفل إفطار القوات المسلحة.. الرئيس السيسي: حققنا إنجازات اقتصادية رغم التحديات العالمية
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد الحوثيين
نسيان التشهد الأول في الصلاة .. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان ينشر المزيد من القوات على الحدود السورية وسط اشتباكات متبادلة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
قسم الخارجي

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء الرسمية أن القتال على الحدود مع سوريا مستمر بعد القصف السوري داخل الحدود اللبنانية.

الجيش اللبناني

وقال الجيش اللبناني إن بلدات وقرى حدودية لبنانية شهدت "قصفا من اتجاه الأراضي السورية"، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش ردت بالأسلحة المناسبة وعززت انتشارها وسيطرت على الوضع الأمني.

وأعلن الجيش اللبناني أنه كان قد اتخذ "إجراءات أمنية استثنائية واتصالات مكثفة" أدت إلى إعادة جثث ثلاثة جنود سوريين إلى السلطات السورية.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن طفلًا قتل وأصيب ستة نتيجة قصف سوري، مضيفًا أن العديد من المدنيين فروا من المنطقة الحدودية.

لبنان الحدود السورية الحدود اللبنانية السورية الحدود اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

وزير التربية والتعليم

فصل وتحقيق|أول رد من التعليم على واقعة تشويه وجه طالبة 6 أكتوبر

شرب الماء في نهار رمضان

حكم شرب الماء في نهار رمضان للحر الشديد.. حالة واحدة لا تبطل الصيام

التموين

منحة رمضان 2025 من التموين .. موعد الصرف والفئات المستحقة

فيفا

فيفا يعلن استمرار إيقاف قيد 4 أندية مصرية

موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها

ترشيحاتنا

الجيش السوري

الدفاع السورية: بدء تطهير الحدود مع لبنان من عناصر حزب الله

الزواج في الكويت

رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب

الجيش اللبناني

لبنان ينشر المزيد من القوات على الحدود السورية وسط اشتباكات متبادلة

بالصور

بدون لحمة.. طريقة عمل القلقاس الاخضر وأهم فوائده

القلقاس
القلقاس
القلقاس

هل غلاية المياه فى الفندق آمنة؟ استخدامات صادمة في غسيل الملابس الداخلية

هل غلاية المياه في الفندق آمنة؟ اكتشف الاستخدامات الصادمة للملابس الداخلية
هل غلاية المياه في الفندق آمنة؟ اكتشف الاستخدامات الصادمة للملابس الداخلية
هل غلاية المياه في الفندق آمنة؟ اكتشف الاستخدامات الصادمة للملابس الداخلية

يساعدك في مواجهة برد الصيف.. مشروب ذهبي يحميك من السعال ويذيب البلغم

مشروب ذهبي يحميك من السعال ويذيب البلغم
مشروب ذهبي يحميك من السعال ويذيب البلغم
مشروب ذهبي يحميك من السعال ويذيب البلغم

زادت مؤخرا .. اعرف طرق علاج نزلات البرد والانفلونزا بدون أدوية

نزلات البرد
نزلات البرد
نزلات البرد

فيديو

طبيبان في الجنة

الحلم اللي مكملش .. طبيبان في الجنة يوم فرحهما

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

شذى حسون

عقدة من الرجالة وأحلام هتوديها ورا الشمس.. اعترافات شذى حسون تعترف للعرافة

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد