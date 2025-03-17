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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإعلاميين: منع ظهور مصعب العباسي على أي وسيلة إعلامية مصرية لأجل غير مسمى

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب

أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قرارا بمنع ظهور مصعب محمد حسن يوسف، الشهير بمصعب العباسي، مقدم برنامج “أصعب سؤال”، على قناة الشمس، وكذا معدة البرنامج هبه الشنواني، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية؛ وذلك لممارستهما النشاط الإعلامي دون ترخيص، ومخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء قرار نقيب الإعلاميين، تنسيقا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وأكد الطرفان وجوب التعاون المثمر والبناء بين الجهتين؛ لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية مهنية تليق بالمتلقي المصري والعربي، وتكون إحدى ركائز الدولة المصرية في معركة الوعي وحرب الشائعات.

نقيب الإعلاميين طارق سعده مصعب العباسي

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