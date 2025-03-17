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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم إعلان طرحه.. حنان مطاوع تكشف عن تأجيل عرض حياة أو موت

حنان مطاوع
حنان مطاوع
أحمد البهى

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن عدم عرض مسلسلها الجديد “ حياة أو موت ” خلال شهر رمضان الكريم ، بعد اعلنت احدي القنوات عن عرضه وطرحت البرومو الخاص به . 

وقالت حنان مطاوع في تصريحات خاصه بصدي البلد : علمت من منتج العمل أحمد السبكي قبل عدة اسابيع بعدم عدم المسلسل خلال شهر رمضان ، ولكنه تعاقد علي عرضه بشكل حصري مع جهه اعلامية عقب شهر رمضان الكريم . 

مسلسل حياة او موت من بطولة حنان مطاوع وسلوي عثمان ورنا رئيس وأحمد الرافعي ، ومن إنتاج أحمد السبكي .

وكان آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع هو مسلسل صفحة بيضا، والذي يعرض حاليًا علي احدي القنوات الفضائية . 

ومسلسل صفحة بيضا يقدم قصة درامية غامضة ومليئة بالتشويق، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل تظل البطلة ضي تسعى لكشف خيوطها.

المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما ستوديوز بقيادة المنتج تامر مرتضى، ويشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم: حنان مطاوع و سامى الشيخ و مها نصارو  أحمد الرافعي و  نور محمود وعمر الشناوي و ميمي جمال

الفنانة حنان مطاوع حنان مطاوع حياة أو موت

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