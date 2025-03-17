الدفاع السورية: بدء تطهير الحدود مع لبنان من عناصر حزب الله

كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين، أنه بعد غدر ميليشيا حزب الله بثلاثة من مقاتلي الجيش وتصفيتهم ميدانيا أمس، بدأت القوات السورية قبل قليل تمشيط الأراضي والقرى المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير.

الحدود اللبنانية السورية

وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية إن الهدف من هذه التحركات على الحدود هو طرد ميليشيا حزب الله من القرى والمناطق السورية التي تتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المصدر أن التحركات تستهدف بالدرجة الأولى قرية حوش السيد علي السورية التي أصبحت وكراً لميليشيا حزب الله في أيام النظام البائد.

الجيش اللبناني

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء الرسمية أن القتال على الحدود مع سوريا مستمر بعد القصف السوري داخل الحدود اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني إن بلدات وقرى حدودية لبنانية شهدت "قصفا من اتجاه الأراضي السورية"، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش ردت بالأسلحة المناسبة وعززت انتشارها وسيطرت على الوضع الأمني.