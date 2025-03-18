الرئيس السيسي: نتحرك بخطوات ثابتة مستقرة ومدروسة في كل المجالات.. أحمد موسى: المنتجات متوفرة في الأسواق.. والطماطم بـ 2.5 جنيه في شطورة بسوهاج | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات القليلة الماضية نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



الرئيس السيسي: نفقد من 800 لـ 900 مليون دولار كل شهر بسبب ظروف المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نفقد من 800 لـ 900 مليون دولار كل شهر بسبب الظروف التي تمر بالمنطقة والتعرض للمجرى الملاحي بالبحر الاحمر .



الرئيس السيسي: نتحرك بخطوات ثابتة مستقرة ومدروسة في كل المجالات

قال الرئيس السيسي، إننا نتحرك بخطوات ثابتة مستقرة مدروسة في كل المجالات.



أحمد موسى: المنتجات متوفرة في الأسواق.. والطماطم بـ 2.5 جنيه في شطورة بسوهاج

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتحدث مع أهله في البلد في سوهاج وسألهم على سعر الطماطم وثمن الكيلو هناك 2.5 جنيه .



شذى حسون تكشف تفاصيل أزمتها مع نادين نجيم وإليسا

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون تفاصيل أزمتها مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم، لافتة إلى الأزمة بينهما حدثت أثناء التحضير لمهرجان العراق الدولي الأول، حيث أكدت إدارة أعمال نجيم حضورها وطلبت تجهيزات خاصة تم تلبيتها، إلا أنها اعتذرت قبل الحدث بيوم واحد بحجة الإصابة بكورونا.



البيت الأبيض: لا يمكن لأي قوة عرقلة الملاحة في البحر الأحمر

أعلن البيت الأبيض، أنه لا يمكن لأي قوة عرقلة الملاحة في البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



ملك الأردن: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية في روما أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وفق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



مشروع بـ 100 ألف جنيه ورحلة عمرة.. مدفع رمضان يحقق أحلام البسطاء| أبرز اللقطات

أذاعت قناة دي إم سي، اليوم الاثنين، حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، والتي شهدت أحداثا مختلفة، نرصدها في سياق التقرير التالي.



أكرم حسني: اعتذاري عن عفاريت عدلي علام أصعب قرار

كشف الفنان أكرم حسني، عن كواليس اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع النجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن القرار كان من أصعب القرارات التي اتخذها في مسيرته الفنية، قائلًا: " العنوان ممكن يكون مبروز قوي.. مين عاقل يرفض التعاون مع قيمة زي الفنان عادل إمام".



أحمد هنو : مصر أغنى دول العالم ثقافيا

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن دور وزير الثقافة يختلف من بلد لآخر، مشيرا إلى أن مصر تتميز بمكانة فريدة كونها من أغنى دول العالم ثقافيا.



فيفي عبده: أتجوزت 5 مرات .. وكنت عايزة عمر الشريف

وجه الفنان رامز جلال مجموعة من الأسئلة لفيفي عبده، ضحية مقلب برنامج "رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".



رامز جلال لفيفي عبده: رتبي الراقصات دول صوفينار وبدرة وجوهرة ودينا.. والأخيرة: أنا نمرة واحد

وقعت الفنانة والراقصة فيفي عبده، ، ضحية مقلب برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

