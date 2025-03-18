بقوة 536 حصانا .. الكشف عن أقوى سيارة رينو صاحبة الرقم 5

وصفت السيارة 5 تيربو 3E بأقوى سيارات رينو في العالم، حيث تواصل العلامة الفرنسية من تعزيز تواجدها عالميًا بالكشف عن هذه السيارة وصاحبة الرقم 5.

ظهرت السيارة رينو 5 تيربو 3E بإطلالة اختبارية العام الماضي، ولكن تعزز رينو من تواجدها بهذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، مع احتوائها على لمسات عصرية مميزة.

السيارة رينو 5 تيربو 3E

القدرات الفنية للسيارة رينو 5 تيربو 3E

تعتمد السيارة رينو 5 تيربو 3E على 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية قدرها 536 حصانا، و4800 حصانا من العزم الأقصى للدوران، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي، ومدى للسير يقدر بـ 400 كيلومتر للشحنة الواحدة.

السيارة رينو 5 تيربو 3E

تسارع مميز وانطلاق خارق لسيارة رينو 5 تيربو 3E

يمكن للسيارة رينو 5 تيربو 3E الوصول إلى سرعة قصوى 270 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3 ثواني.

السيارة رينو 5 تيربو 3E

التصميم العصري لسيارة رينو 5 تيربو 3E

تمتلك السيارة رينو 5 تيربو 3E تصميم عصري يتناسب مع المفهوم الحديث للسيارات ولكن على طريقتها الخاصة، حيث ارتكزت على جنوط رياضية، وتمتلك صادم خلفي بتصميم مميز، بالإضافة إلى الصادم الأمامي، المعزز بمصابيح ضباب.

السيارة رينو 5 تيربو 3E

وجاءت المقدمة بتصميم يتسم بالشراسة، مع غطاء للمحرك يضم فتحة تهوية، وسبويلر خلفي، بينما تظهر المقصورة الداخلية بإطلالة عصرية أيضًا، حيث تشم شاشة منقسمة إلى جزأين لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، والأخرى لدعم قائد المركبة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء أوتوماتيك، ونظام صوتي ترفيهي.